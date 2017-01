Trumps Amtseinführung live bei ZDF, Phoenix und BBC

Am Freitag wird Donald Trump als 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten vereinigt. Von dem Großereignis aus Washington DC live berichten das ZDF, Phoenix und die BBC.



Wenn am Freitag Donald Trump als 45. US-Präsident in sein Amt eingeführt wird, dann interessiert das auch die Menschen weltweit. Das ZDF zeigt deshalb bereits um 19.25 Uhr das "ZDF spezial: Amerikas neuer Präsident – Amtseinführung von Donald Trump", ehe das "heute-journal" ab 22.45 Uhr live aus Washington berichtet. Durch die 45-minütige Live-Sendung führt "ZDF spezial"-Moderator Matthias Fornoff. Claus Kleber begrüßt zur Amtseinführung Trumps um 22.45 Uhr im "heute-journal" den Leiter des ZDF-Studios in Washington, Ulf Röller,

den Leiter der Münchener Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, und den ehemaligen Botschafter der USA in Berlin, Robert M. Kimmit.