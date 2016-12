Tschechien schafft Wahrheitsagentur gegen Fake News

Die Angst vor der Einflussnahme von Hackern auf politische Wahlen nimmt in Europa zu. Während in Deutschland noch über ein Amt gegen Fake News diskutiert wird, hat in Tschechien eine entsprechende Behörde ihre Arbeit bereits aufgenommen.



Cyberkriminalität und Hackerangriffe auf Regierungsserver haben bei den politischen Entscheidungsträgern in vielen Länder für Aufsehen gesorgt. Auch die immer wieder verbreiteten Fake News sind den Politikern ein Dorn im Auge, beeinflussen diese Falschmeldungen doch die Meinung der Wähler. Nachdem auch solche Fake News zur Wahl von Donald Trump zum US-Präsident beigetragen haben sollen, wächst die Angst gerade in Ländern, in denen demnächst Wahlen stattfinden werden. Während in Deutschland noch über die Schaffung eines Bundesamts gegen Fake News diskutiert wird, wurden in Tschechien bereits Fakten geschaffen.