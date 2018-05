"Tschiller: Off Duty": Gut zwei Jahre nach Kino im TV

Fast zwanzig Jahre dauerte es, bis mal es mal wieder ein "Tatort" ins Kino schaffte. "Tschiller: Off Duty" mit Til Schweiger lief Anfang 2016 und kommt nun auch ins TV.



Gut zwei Jahre nach seiner Kinopremiere kommt Til Schweiger mit seinem "Tatort"-Krimi "Tschiller: Off Duty" nun auch ins Fernsehen. Der Film ist am 8. Juli um 20.15 Uhr zu sehen, wie das Erste mitteilte.