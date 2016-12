Türkei: Tausende Verfahren gegen Nutzer in sozialen Medien

Die Türkei verschärft ihr Vorgehen im Internet, so sitzen immer mehr Menschen wegen Beiträgen, die sie in sozialen Medien verfasst haben, in Haft. Auch der Zugang zum Internet wird immer stärker reglementiert.



In der Türkei sind in den vergangenen sechs Monaten 1656 Menschen wegen ihrer Beiträge in sozialen Medien in Untersuchungshaft genommen worden. Insgesamt seien gegen 3710 Verdächtige Verfahren wegen Terrorpropaganda oder anderer Straftaten in sozialen Medien eingeleitet worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag unter Berufung auf das Innenministerium. Tausende weitere Fälle würden untersucht. Die Behörden rufen dazu auf, verdächtige User der Polizei zu melden.