Türkei: Wahl-Ergebnisse vor Wahl im Fernsehen zu sehen

Im regierungsnahen Sender tvnet wurde während einer Diskussionsrunde plötzlich die Anadolu-Ergebnisse der "Wahl 2018" eingeblendet, demnach gewinnt Präsident Recep Tayyip Erdogan mit 53 Prozent der Stimmen.



Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu verwahrt sich vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am kommenden Sonntag gegen Manipulationsvorwürfe. "Es ist absolut inakzeptabel, dass die Agentur Anadolu, die die stärkste und verlässlichste Nachrichtenquelle der türkischen Medien ist, solchen grundlosen Anschuldigungen ausgesetzt ist", teilte Anadolu mit. Hintergrund ist ein Vorfall, bei dem im regierungsnahen Sender tvnet während einer Diskussionsrunde plötzlich Anadolu-Ergebnisse von der "Wahl 2018" eingeblendet wurden. Dort bekam Präsident Recep Tayyip Erdogan mit 53 Prozent der Stimmen eine absolute Mehrheit.