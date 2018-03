Türkei kritisiert saudische Fernsehgruppe wegen Serienbann

Der türkische Kultur- und Tourismusminister hat die saudische Fernsehgruppe MBC für den Ausstrahlungsstopp von türkischen Seifenopern kritisiert.



"Darüber wer welchen Film ansieht, können nicht drei Politiker an einem Tisch entscheiden. Diese Zeiten liegen schon lange zurück", sagte Numan Kurtulmus am Dienstag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in Ankara.