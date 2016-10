Türkei schließt regierungskritischen TV-Sender

Die Türkei setzt ihre rigide Medienpolitik fort und schließt nun einen weiteren Fernsehsender. Diesmal handelt es sich um einen regierungskritischen Kanal.



Nach der Schließung von mehreren pro-kurdischen Radio-und Fernsehsendern in den vergangenen Tagen hat die türkische Polizei den regierungskritischen Kanal IMC TV stillgelegt. "Die Pressefreiheit in der Türkei stand schon lange unter Druck, aber jetzt wurde ihr das Rückgrat endgültig gebrochen", sagte IMC-Nachrichtenredakteur Hamza Aktan der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.