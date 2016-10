Türkei sperrt Internet-Speicherdienste

Nach dem Leak brisanter E-Mails des Energieministers hat die Türkei nun drei Internetdienste gesperrt. Mit der Blockade der Speicher Dropbox, Google Drive und OneDrive von Microsoft soll vor allem eine Verbreitung der Nachrichten verhindert werden.



Regierungskritische Medien in der Türkei werden bereits seit Monaten von der Regierung Erdogans verfolgt und eingestellt oder auf Linie gebracht. Auf welche Art dies passierte, kann in zahllosen E-Mails des türkischen Energieministers Berat Albayrak nachgelesen werden, die von der Hackergruppe "Redhack" geleakt wurden. Um eine weitere Verbreitung zu verhindern, ließ die Regierung die die Online-Speicher Dropbox, Google Drive und Microsofts OneDrive sperren.