Türkei sperrt Online-Medium von Regimekritiker Dündar

Kritik unerwünscht: Das erst Dienstag gestartete Online-Portal "Özgürüz" des regierungskritischen Journalisten Can Dündar wurde in der Türkei blockiert. Das zweisprachige Medium will sich davon nicht beeinflussen lassen.



Das neue zweisprachige Online-Medium des regimekritischen türkischen Journalisten Can Dündar ist in der Türkei gesperrt worden. "Özgürüz" ("Wir sind frei") sei durch die Behörde für Informationstechnologie (BTK) geblockt worden, hieß es am Freitag in einer Mitteilung, die anstatt der Webseite des Mediums erschien. Dabei bezieht sich die Behörde nach eigenen Angaben auf ein Gesetz, das den Zugang zu als gefährlich eingestuften Webseiten regelt.