Türkische TV- und Radiosender über Hot Bird 13° Ost abgeschaltet

Der türkische TV-Senders "TRT Belgesel" sowie die türkischen Hörfunksender "TRT FM", "Voice of Turkey" und "TSR Turkce" haben ihre Verbreitung über den Satellit Hot Bird 13° Ost eingestellt. Welche Möglichkeiten haben Nutzer jetzt?



Bisher waren die Programme "TRT Belgesel", "TRT FM", "Voice of Turkey" und "TSR Turkce" über die Frequenz 11.623 V, SR 27500, FEC 3/4 unverschlüsselt im GlobeCast-Paket zu empfangen. Die türkischen TV- und Radiosender haben jetzt ihre Verbreitung über Hot Bird 13° Ost eingestellt.