Türkischer HD-Sender nimmt Betrieb über Astra wieder auf

Die TV-Landschaft in Europa wird um einen weiteren Sender in HD reicher: Nach einem eintägigen Probelauf im Dezember hat das türkische Auslandsfernsehen den Betrieb via Astra und Eutelsat wieder aufgenommen.



Das erste Kennenlernen war nur ein kurzes Vergnügen, nun könnte TRT World HD wiedergekommen sein, um zu bleiben. Nachdem das türkische Auslandsfernsehen im Dezember bereits einen Tag auch im restlichen Europa frei empfangbar war, ist der HD-Sender erneut über Astra und Eutelsat auf Sendung gegangen.

Bei TRT World handelt es sich um einen Nachrichtensender, der vom türkischen Staatsfernsehen veranstaltet wird. Zu sehen sind dabei aktuelle Nachrichten in englischer Sprache, die zuvor nur über Türksat ausgestahlt wurden. Wie bereits im Dezember ist der Sender über Astra 19,2 Grad Ost über die Frequenz 11538 MHz vertikal (Symbolrate SR 22000, Fehlerkorrektur FEC 5/6, DVB-S) zu finden.



Auch bei Eutelsat haben sich die Empfangsparameter im Vergleich zur ersten Ausstrahlung nicht verändert, TRT World HD kann also weiterhin frei über Hotbird 13 Grad Ost über die Frequenz 11566 MHz horizontal (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK) empfangen werden.



