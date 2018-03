Türkischer Staatssender nimmt über 200 Lieder aus dem Programm

Das Streichen von über 200 Liedern aus dem Programm von TRT sorgt in der Türkei für Ärger. Künstler fühlen sich zensiert, Politiker hingegen sehen durch die Texte moralische Werte gefährdet.



Der türkische Staatssender TRT hat innerhalb eines Jahres mehr als 200 Lieder wegen aus Regierungssicht unangemessener Inhalte aus dem Programm verbannt und damit Empörung ausgelöst. Die Liste, die TRT auf Anfrage des Oppositionsabgeordneten Atila Sertel der Mitte-Links Partei CHP herausgegeben hatte, und die der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vorlag, bezieht sich auf das Jahr 2016.



Sie beinhaltet unter anderem Lieder der bekannten Popsängerinnen Demet Akalin und Sila Gencoglu sowie mehrere Werke kurdischer Künstler. Manche aufgelisteten Lieder tragen Titel wie: "Ich bin betrunken" und "Jeden Abend Wodka, Raki und Wein (betrunken)". Sertel warf der islamisch-konservativen Regierung "Zensur" vor.