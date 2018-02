Türksat stellt auf HD / MPEG-4 um

Der türkische Satellitenbetreiber Türksat hat vor alle SD-Sendungen auf der 42-Grad-Ost-Position auslaufen zu lassen und alle Sender auf HD / MPEG-4 umzustellen.



Nach Angaben des Verbandes der türkischen Satellitenindustrie TUYAD sind ungefähr 40 Prozent der sich im Umlauf befindenden Satellitenreceiver nicht HD-geeignet. Für die Umrüstung stellt der Verband den Kunden einen Rabatt von 20 Prozent in Aussicht, wenn sie sich nach der Umstellung einen neuen Receiver zulegen müssen.