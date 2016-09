Türksat streicht zahlreiche pro-kurdische Sender

Die Schließung zahlreicher Medien in der Türkei geht weiter. Nun wurden ein dutzend, meist pro-kurdische TV-Sender aus dem Programm von Satellitenanbieter Türksat gestrichen. Neben einem regierungskritischen ist auch ein Kindersender davon betroffen.



Nach der Schließung Dutzender Medien per Notstandsdekret haben die türkischen Behörden die Ausstrahlung von zahlreichen vor allem pro-kurdischen Sendern gestoppt. Auf Antrag des Rundfunk-und Fernsehrates RTÜK habe der Satelliten- und Kabelanbieter Türksat zwölf Fernseh- und elf Radiosender aus dem Programm gestrichen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.