Turn-WM 2019: Live im SWR, ZDF und Ersten

Zehn Tage lang kämpfen die Sportler bei der 49. Turn-Weltmeisterschaft nicht nur um den Titel, sondern auch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.



Die Turn-Metropole Stuttgart ist nach 1989 und 2007 zum dritten Mal Gastgeber der WM im Kunstturnen. Das internationale Fernsehsignal für die Wettkämpfe aus der Hanns-Martin-Schleyer-Halle wird vom SWR gestellt, der auch für die Betreuung der Journalisten aus der ganzen Welt verantwortlich ist. Neben dem reinen Wettkampf bereitet der SWR Events rund um die Kunstturn-WM 2019 in diversen Medien auf.