"Tutti Frutti" auf RTL Nitro: Jörg Draeger mag alle Früchtchen

Am Freitag bringt Jörg Draeger auf RTL Nitro "Tutti Frutti" zurück. Im Interview spricht er über die Show, Monique, die Früchtchen und ein mögliche Neuauflage von "Geh aufs Ganze!".



In den neunziger Jahren gehörten Jörg Draeger und sein "Zonk" zu den bekanntesten deutschen Fernsehgesichtern. Als Moderator der Spielshow "Geh aufs Ganze!" brachte er Briefumschläge und ganze Tore unter das Volk. Jetzt holt RTL Nitro den 71-Jährigen zurück auf den Bildschirm - mit einer etwas anderen Show. Er wird das Revival von "Tutti Frutti" moderieren und freut sich im Interview der Deutschen Presse-Agentur auf "zuckersüße" Früchtchen.



Was war Ihr erster Gedanke, als man Ihnen "Tutti Frutti" angeboten hat?



Jörg Draeger: Ups, wo ist meine Faltencreme!?