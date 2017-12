"Tuwat!": Hackerkongress in Leipzig gestartet

Mit einem Aufruf zu utopischem Denken und zu gesellschaftlicher Einmischung hat am Mittwoch in Leipzig der Hackerkongress des Chaos Computer Clubs (CCC) begonnen.



"Der Kongress ist Utopie", sagte der Hacker und Medienkünstler Tim Pritlove. "Es ist wichtig, dass wir auch weiterhin unserer Zeit 30 Jahre voraus sind." Bezogen auf das Kongressmotto "Tuwat" rief Pritlove die Teilnehmer dazu auf, die vier Tage in Leipzig als "temporäre autonome Zone" zu nutzen und neue Handlungsoptionen für die digitale Gesellschaft zu entwickeln.