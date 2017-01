"Twin Peaks"-Revival: Regisseur Lynch gibt neue Details bekannt

Eine der stilprägendsten Serien der 90er Jahre wird im Mai in den USA ihr Comeback feiern. Doch bisher ist nur wenig über die neuen Folgen von "Twin Peaks" bekannt. Ein wenig Licht ins Dunkel brachte nun Regisseur David Lynch.



Für viele Serienfans war es eine der spektakulärsten Meldungen der letzten Jahre: "Twin Peaks" erhält 26 Jahre nach dem Ende der Serie doch noch eine dritte Staffel. Für den US-Sender Showtime setzten sich die Serienmacher, Kultregisseur David Lynch ("Lost Highway", "Mulholland Drive") und Mark Frost, erneut zusammen, um eine würdige Fortsetzung für eine der stilprägendsten Serien der 90er Jahre zu entwickeln. Bis auf die Besetzung, die viele der damaligen Stammschauspieler enthält, war bisher jedoch nur wenig bekannt. Ein klein wenig mehr Licht in das Dunkel brachte Lynch am Montag bei einer Diskussionsrunde, wie das Portal "Variety" berichtet.