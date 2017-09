"Twin Peaks" endet am Sonntag

Fans und Kritiker erwarten gespannt das Finale der dritten Staffel von "Twin Peaks". Am Sonntag ist es in den USA soweit.



Berlin (dpa) - Mit einer Doppelfolge wird die dritte Staffel von David Lynchs "Twin Peaks" an diesem Sonntag zu Ende gehen. Fans warten gespannt, wie Regisseur Lynch und sein Co-Autor Mark Frost die Geschichte um FBI-Agent Dale Cooper zum Finale führen werden. In den USA ist die Folge am Sonntagabend (Ortszeit) bei Showtime zu sehen, in Deutschland dann am Montag beim Pay-Sender Sky.