"Twin Peaks" feiert Comeback im Mai auf Sky

Es ist eines der unerwartetsten Comebacks der TV-Geschichte: Nach über 25 Jahren kehrt "Twin Peaks" überraschend mit einer dritten Staffel zurück. In Deutschland wird die stilprägende Mystery-Serie von David Lynch zuerst bei Sky zu sehen sein.



Darauf haben Serien-Fans lange warten müssen: 25 Jahre nach dem abrupten und unbefriedigenden Ende von "Twin Peaks" kehrt eine der stilprägendsten Serien ins Fernsehen zurück. Im Mai wird die 18 Folgen umfassende dritte Staffel ihre Premiere in den USA feiern und auch deutsche Zuschauer müssen nicht lange warten. Denn Sky wird "Twin Peaks" zeitnah ins deutsche Pay-TV bringen.