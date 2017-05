"Twin Peaks" kommt zurück - "Es wird die Welt erschüttern"

"Meilenstein" ist fast schon eine Untertreibung. Der Mysteryklassiker "Twin Peaks" war Anfang der 90er die Mutter aller Fernsehserien heutiger Prägung. Nach über 25 Jahren Pause kommt die dritte Staffel. David Lynch rät: "Achtet auf den Donut, nicht auf das Loch."



Ein Einarmiger, ein Kleinwüchsiger, ein Dämon, ein telepathischer Holzscheit und der netteste FBI-Agent der Welt: Die Serie "Twin Peaks" zeigte Zuschauern 1990, was Fernsehen sein kann.



US-Filmkritiker Jordan Hoffman hat wie viele andere Fans beim Erzählen noch heute glänzende Augen: "Ist es ein Krimi? Ja! Ist eine Seifenoper? Ja! Ist es ein völlig gestörter, avantgardistischer, surrealistischer, psychosexueller Bewusstseinsstrom? Ja! All das ist es - und mehr!" Der TV-Produzent David Hollander bringt es im Rückblick auf den Punkt: "Sie können heute keine Fernsehsendung sehen, der "Twin Peaks" nicht den Stempel aufgedrückt hätte. Die Art, wie wir drehen. Alles ist visueller." Nach mehr als 25 Jahren können die Fernsehzuschauer in der Nacht zu Montag endlich in die Kleinstadt zurückkehren, in der alles möglich zu sein scheint.



Die frische 18-teilige Staffel der Serie wird in der Originalfassung in der Nacht vom Sonntag auf Montag bei Sky verfügbar sein - parallel zur US-Ausstrahlung. Auf Deutsch ist "Twin Peaks" dann vom Himmelfahrtstag (25. Mai) an auf Sky Atlantic HD zu sehen.