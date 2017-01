Twitter-Alternative App.net gibt auf

Mit App.net sollte Internetnutzern eine Alternative zu dem Messengerdienst Twitter geboten werden. Doch der Versuch scheiterte gehörig. Noch in diesem Jahr gibt der Dienst auf.



Der ambitionierte Versuch, eine kostenpflichtige Twitter-Alternative ohne Werbung aufzubauen, ist endgültig gescheitert. Der Dienst App.net geht am 14. März vom Netz, wie die Entwickler in einem Blogeintrag am Freitag ankündigten. Dem Service war es nicht gelungen, genug Nutzer anzulocken.