Twitter-Chef will Änderungen an Tweets ermöglichen

Fehlerkorrekturen bei Twitter sind bisher immer mit dem Löschen eines kompletten Tweets verbunden. Künftig sollen allerdings auch Änderungen und Ergänzungen in bereits gesendeten Tweets möglich sein, wie Twitter-Chef Jack Dorsey ankündigte.



Mit Twitter wurde die Möglichkeit geschaffen, jedermann an seinem Alltag teilhaben zu lassen. Kleinere oder größere Schreibfehler allerdings mussten in Kauf genommen werden, wollte man nicht den kompletten Tweet neu aufsetzen. Dieses Problem könnte nun bald der Vergangenheit angehören, denn künftig sollen auch Änderungen oder Korrekturen in getätigten Tweets vorgenommen werden können, wie das Portal "Variety" berichtet.