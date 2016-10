Twitter: Entwickler-Konferenz entfällt

Eigentlich treffen sich jährlich die Twitter-Developer zur Konferenz "Flight". Dieses Jahr verzichtet das Unternehmen auf das Treffen. Stattdessen soll es kleinere lokale Veranstaltungen geben.



Eigentlich veranstaltet Twitter jeden Oktober des Developer-Treffen "Flight". Doch bis jetzt war von der Konferenz noch nichts zu hören. Wie das Onlinemagazin "Recode" erfahren haben will, soll "Flight" dieses Jahr ausfallen. Die Konferenz soll zwar erst geplant, dann aber abgesagt worden sein.