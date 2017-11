Twitter: Jetzt doppelt so viele Zeichen für alle

Der Micro-Blogging-Dienst Twitter ist seit jeher eigentlich für seine verknappten Posts bekannt. Nun hat jeder doppelt so viel Platz für seine Tweets.



Vor einigen Wochen hatte Twitter schon bei einigen wenigen Accounts das neue Limit von 280 Zeichen ausprobiert - und traf damit nicht auf sonderlich viel Zustimmung. Im Gegenteil, eigentlich traf man ausschließlich auf Gegenwehr. Die Community reagierte ähnlich ungehalten wie zu Zeiten, als der "Favorisieren"-Stern durch ein Herz ersetzt wurde.

Das hält das finanziell schon seit Längerem etwas schwankende US-Unternehmen aber nicht davon ab, seinen Plan auch durchzudrücken. Ab sofort stehen nun jedem Twitternutzer 280 Zeichen zur Verfügung. Das resultiert in der Timeline jedoch auch in langen, pseudo-witzigen Tweets, die lediglich aus Leerzeilen bestehen.



Twitter begründet die Entscheidung über seinen eigenen Dienst wie folgt: "Wir wollen, dass es für alle einfacher und schneller ist, sich auszudrücken. Mehr Zeichen. Mehr Ausdruck. Mehr von dem, was passiert."