Twitter: Streaming-App für Apple TV, Amazon Fire und Xbox One

Twitter setzt verstärkt auf Livestreams. Noch bevor das Unternehmen Spiele der NFL zeigt, bringt es jetzt eine Streaming-App für Apple TV, Amazon Fire TV und Xbox One heraus.



Twitter launcht eine neue App. Mit dem klassischen 140-Zeichen-Dienst hat die aber nur wenig zu tun. Die neue App soll eine reine Videotstreaming-App sein, mit der Live-Übertragungen empfangen werden können. Der Nachrichtendienst will künftig unter anderem Spiele der National Footbal League (NFL), der National Basketball League (NBA) sowie Inhalte von Pac 12 Networks, Campus Insiders, Cheddar und den Bloomberg News übertragen.