Twitter-Verkauf: Google hat kein Interesse

Die Gerüchte verdichten sich, der Verkauf von Twitter soll noch Ende Oktober über die Bühne gehen. Einer der am heißesten gehandelten Interessenten wird jedoch nicht mitbieten: Google scheint am Kauf des Mikroblogging-Dienstes nicht interessiert.



Der Verkauf von Twitter könnte schneller über die Bühne gehen, als zunächst anzunehmen war. Hatte sich das soziale Netzwerk zunächst trotz schwacher Bilanzen lange gegen diesen Schritt gewehrt, könnte der Verkauf laut dem Nachrichtendienst Reuters noch Ende Oktober über die Bühne gehen.