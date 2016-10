Twitter: Weltweiter Stellenabbau angekündigt

Nachdem ein Verkauf am Desinteresse anderer Unternehmen gescheitert ist, muss Twitter scheinbar harte Einsparungen vornehmen. Wie der Mikrobloggingdienst ankündigte, sollen weltweit neun Prozent der Belegschaft entlassen werden.



Der Kurznachrichtendienst Twitter hat den nächsten großen Stellenabbau angekündigt. Etwa neun Prozent der weltweiten Belegschaft sollten entlassen werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zuvor hatten US-Medien über bevorstehende Kündigungen von rund 300 Angestellten berichtet. Zuletzt hatte Twitter rund 3860 Mitarbeiter. Die angeschlagene Firma hatte bereits vor einem Jahr bei der Rückkehr des Mitgründers Jack Dorsey an die Vorstandsspitze etwa acht Prozent ihrer Jobs gestrichen.