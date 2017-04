Twitter als Genossenschaft?

Ein ungewöhnlicher Vorschlag soll Twitter vor dem Verkauf retten. Auf der Hauptversammlung der Aktionäre soll entscheiden werden, ob der Kurznachrichtendienst zu einer Genossenschaft wird.



Am 22. Mai treffen sich die Aktionäre von Twitter zur Hauptversammlung. Der Tag könnte für das Unternehmen historisch werden, denn es soll über einen ungewöhnlichen Vorschlag abgestimmt werden. Eine Petition, die bereits von 3500 Menschen unterstützt wird, unterbreitet den Vorschlag Twitter in eine Genossenschaft umzuwandeln.