Twitter kämpft mit seinen 140 Zeichen

Twitter will seinen Nutzern mehr Platz in den Tweets einräumen - und gleichzeitig die 140-Zeichen-Begrenzung aufrechterhalten. Neben Erwähnungen und Nutzernamen soll künftig auch Anhänge von der Zeichenzählung ausgenommen werden.



Twitter steht vor einer großen Veränderung. Nachdem lange gemutmaßt wurde, das Unternehmen wolle seine 140-Zeichen-Begrenzung aufheben, scheint Twitter neue Wege gehen zu wollen, um den Usern mehr Platz für Tweets zu geben. Wie The Verge berichtet, will Twitter Anhänge wie Bilder, GIFs, Videos und Umfragen nicht mehr in die 140 Zeichen mitzählen. Auch eingebettete Tweets sollen davon ausgenommen werden. Das soll den Nutzern mehr Freiraum für ihre Posts geben.