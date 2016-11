Twitter schließt nationalistische Alt-Right-Accounts

Insbesondere während des US-Präsidentschaftswahlkampfes machte auf Twitter die nationalistische Gruppe Alt-Right auf sich aufmerksam. Gegen die extremen Accounts geht die Microblogging-Plattform nun aktiv vor.



Twitter schiebt der Gruppe Alt-Right einen Riegel vor. Mehrere Accounts von Mitgliedern, die mit der nationalistischen Gruppe in Zusammenhang stehen, wurden in dieser Woche gesperrt. Die Gruppe Alt-Right wird als besonders extrem beschrieben, wie auch die gesperrten Accounts verdeutlichen. Unter anderem wurde der Twitter-Account von Richard Spencer, dem Chef des National Policy Institutes, gesperrt. Bei diesem Institut handelt es sich um einen weißen, nationalistischen Think-Tank, der sich seiner Website zufolge dem Erbe und der Identität der weißen Bevölkerung verschreibt, sowie der Zukunft der Nachfahren europäischer Einwanderer in den USA.