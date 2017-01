Twitter sperrt Skandal-Manager wegen Belästigung

Kurznachrichtendienst Twitter hat den Account von US-Fondsmanager und Trump-Unterstützer Martin Shkreli gesperrt. Er soll die Journalistin Lauren Duca massiv belästigt haben.



Zum ersten Mal in die Schlagzeilen kam der amerikanische Manager Martin Shkreli, weil er den Preis eines lebensrettenden Medikaments um 5000 Prozent erhöht hatte. Jetzt wurde sein Account bei Twitter gesperrt. Der Grund: Er soll die Journalistin Lauren Duca massiv belästigt haben, nachdem sie einen Trump-kritischen Text veröffentlicht hatte.