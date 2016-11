Twitter streamt die NFL per Android TV

Im Kampf um seine Existenz und gegen die schwindenden Besucherzahlen lässt Twitter nichts unversucht. Mit dem Livestream der NFL per Android TV könnte sich der Kurznachrichtedienst jedenfalls kurzzeitig retten.



In den vergangenen Wochen überwogen die negativen Nachrichten über Twitter. Allen voran über die Kaufangebote, die bislang zu nichts geführt hatten. Weder Disney noch Salesforce haben bislang zugeschlagen. Mit einem neuen Vorstoß versucht Twitter nun allerdings die Herzen der schwindenden Nutzerschaft wieder für sich zu gewinnen.