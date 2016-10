Twitter verkündet das Ende für Video-App "Vine"

Schwere Zeiten für Kurznachrichtendienst Twitter. Um Kosten zu senken, streicht das Unternehmen Hunderte Jobs. Auch die Video-App "Vine" soll jetzt eingestampft werden.



Die schlechten Nachrichten bei Twitter hören nicht auf. Erst kündigte der Kurznachrichtendienst den nächsten großen Stellenabbau an, dann die Einstellung der Video-App "Vine". Das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass neun Prozent der Belegschaft entlassen werden soll. In Medienberichten war von rund 300 Kündigungen die Rede. Bereits vor einem Jahr entliess Twitter acht Prozent seiner Mitarbeiter.