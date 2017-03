Twitter will Live-Streaming erleichtern

Live-Videos sind in den sozialen Netzwerken schon lang nichts Neues mehr. Twitter hingegen werkelt nun munter an dieser Option, um Profis ein einfacheres Streamen anzubieten.



Medienhäuser werden künftig von einem neuen Set an Features profitieren, die Twitter in Kürze zur Verfügung stellt. Live-Streams können von jedem Nutzer zwar bereits über die Twitter-App erstellt werden. Doch bislang mussten auch Profis auf die Periscope-App zurückgreifen, um überhaupt auf Twitter streamen zu können. Den Stream über professionelle Ausstattung durchzuführen war jedoch nicht möglich, es sei denn ein Vertrag mit Twitter wurde geschlossen.