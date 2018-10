Twitter will offenbar Like-Button wieder entfernen

Der 2015 eingeführte Like-Button bei Twitter soll wieder verschwinden. Gründer und CEO Jack Dorsey hat sich bei einer internen Twitter-Veranstaltung unglücklich über den herzförmigen Button gezeigt.



Mit dem Abschaffen des Buttons soll die Qualität der Debatten auf dem Kurznachrichtendienst verbessert werden. Der herzförmige Button ersetzte 2015 das "Favoriten"-Symbol. Da der Stern als Kennzeichen für das Gutheißen eines Tweets gerade für Neulinge "ab und an verwirrend" gewesen ist, sollte das Herz-Symbol als Pendant zum Facebook-Like eigentlich Abhilfe schaffen.