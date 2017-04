Twitter zieht Klage gegen US-Justizministerium zurück

Das US-Justizministerium verlangte vom Kurznachrichtendienst Twitter die Herausgabe der Daten eines anonymen Trump-Kritikers. Twitter klagte dagegen und zog am Wochenende die Klage zurück.



Der anonyme Twitter Account von @ALT_uscis erlangte schnell Bekanntheit für seine scharfe Kritik an der Einwanderungspolitik von Trump und seinen populistischen Aussagen. Aufgrund von internen Untersuchungen ging das US-Justizministerium davon aus, dass mindestens ein Mitarbeiter des Heimatschutzministeriums den Account betreiben würde. Es verlangte am Freitag die Herausgabe der Nutzerdaten von Twitter.