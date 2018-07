U19-EM live auf Sport1

Nach der WM ist vor der (U19-) EM: Sport1 zeigt Europas größte Fußballtalente zuerst im Pay- und im späteren Turnierverlauf auch im Free-TV.



Die Altersgenossen von Frankreich-Star Kylian Mbappé träumen sicherlich von seiner traumhaften Karriere wie der bester junge Spieler der WM sie bereits hingelegt hat. Bei der U19-EM in Finnland können sie ab dem heutigen Montag auf Sport1 auf sich aufmerksam machen.