U21-Länderspiel Spanien - Deutschland live bei ProSieben Maxx

Noch nicht allzu lange ist ProSieben Maxx die TV-Heimat der deutschen U21. Der Nischensender zeigt heute die Partie Spanien gegen Deutschland live.



Vor drei Monaten verloren die deutschen U21-Kicker das Europameisterschaftsfinale gegen Spanien mit 1:2. Dafür wollen sich die Jungen Wilden des DFB jetzt revanchieren.