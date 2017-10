UEFA Champions League: Die Roten Bullen kicken live auf ZDF

Die Bullen aus Leipzig treffen am vierten Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Champions League auf die Südeuropäer aus Porto. Mit dem ZDF sind Zuschauer auch auf der Couch live dabei.



Beim Hinspiel regnete es Tore im Leipziger Stadion von RB. Knapp siegte RB-Leipzig mit 3:2 gegen die portugiesischen Gäste vom FC Porto. Können die deutschen Kicker auch das zweite Match in dieser Champions-League-Gruppenphase für sich entscheiden? Das ZDF berichtet live.