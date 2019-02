UEFA Europa League: Nitro zeigt Frankfurt live

Diesen Donnerstag hat sich Nitro für das Hinspiel in der Zwischenrunde der UEFA Europa League Eintracht Frankfurt bei Schachtar Donezk als Live-Spiel entschieden.



Der ukrainische Meister, auch in der aktuellen Saison souveräner Tabellenführer, trägt die Begegnung aufgrund der angespannten Situation im Osten der Ukraine wieder in Charkiw aus.