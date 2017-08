UEFA Super Cup: Real Madrid gegen ManU

Die Sommerpause geht zu Ende. Das merkt man daran, dass es um die ersten Titel der Saison geht. Nach der nationalen Variante steht nun der UEFA Super Cup im ZDF an.



Die Sommerpause ist vorbei! Die internationale Saison wird wie immer mit dem UEFA Super Cup eingeläutet. Dabei treffen im mazedonischen Skopje am morgigen 8. August der Champions-League-Sieger Real Madrid und Manchester United, Gewinner der Europa League, aufeinander. Das ZDF überträgt ab 20.40 Uhr live.