UEFA will schon bald eigene Streaming-Plattform starten

Der gerade wiedergewählte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat Details zur Online-Plattform des Verbands genannt. Sie soll bereits bis zum Sommer startklar sein.



Der slowenische Verbandspräsident Aleksander Ceferin hat nach seiner Wiederwahl beim UEFA-Kongress in Rom die Gelegenheit genutzt, um über die Pläne für Streamingplattform aus dem Nähkästchen zu paudern. "Ich bin erfreut, verkünden zu können, dass die ihre OTT-Plattform in den nächsten sechs Monaten starten wird.", so Ceferin.



Seine Aussage lässt vermuten, dass der Saisonstart im kommenden Sommer anvisiert wird. Ein Launch bereits zu den Europapokal-Finals im Mai wäre wahrscheinlich anders kommuniziert worden.