UEFA zu Champions-League-Rechten: "Laufender Verkaufsprozess"

In der Debatte um die künftige TV-Übertragung der Champions League verweist die Europäische Fußball-Union UEFA trotz wilder Spekulationen in den letzten Tagen weiterhin auf aktuelle Verhandlungen.



Es gebe einen "laufenden Verkaufsprozess" für die Vergabe der Fernsehrechte ab der Saison 2018/19, teilte die UEFA am Dienstag mit. Das Fußballmagazin "Kicker" hatte berichtet, dass das ZDF die Rechte an der Champions League "offenkundig verloren" habe. Auch Informationen der "Bild" zufolge sollen sich der Pay-TV-Sender Sky und die Streaming-Plattform DAZN die Übertragungen aufteilen.