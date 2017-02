Über 100 Folgen: Die finale Staffel "Rizzoli & Isles"

Ende Februar startet die beliebte Krimiserie "Rizzoli & Isles" bei Vox in ihre siebte und letzte Staffel. Über 100 Folgen feiert das Format damit - und in Deutschland die Free-TV-Premiere.



Als Stammsender der Serie "Rizzoli & Isles" hat sich Vox für den Februar einen Meilenstein vorgenommen. Die Krimiserie feiert zum einen ihre 100. Folge, zum anderen aber auch ihre siebte und finale Staffel. Den Auftakt der letzten Staffel hat Vox auf den 22. Februar gelegt. Jeden Mittwoch gibt es von da an um 20.15 Uhr eine neue Folge.