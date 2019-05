Über 11 Millionen Zuschauer sehen Eishockey bei Magenta Sport

Mehr als elf Millionen TV-Zuschauer sehen Deutschlands größtes Eishockey-Liveprogramm mit DEL und DEB in der Saison 2018/19.



MagentaSport bietet das größte Eishockey Liveprogramm in Deutschland. Für die abgelaufene Saison zieht man nun eine positive Bilanz. Insgesamt verfolgten über elf Millionen Fans die Spiele beim TV-Angebot der Telekom live. Das waren 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit steigen die Zuschauerzahlen auch im dritten Jahr der Partnerschaft der Telekom mit der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Ende 2018 wurde die laufende TV-Partnerschaft mit der DEL vorzeitig um vier Jahre verlängert. Sie läuft aktuell bis zur Saison 2023/2024. "Das Eishockey Angebot bei MagentaSport wird von den Fans sehr gut angenommen. Wir sind mit der Zuschauerentwicklung der DEL im TV sehr zufrieden." sagt Henning Stiegenroth, Leiter Sportmarketing bei der Telekom.



Auch auf Seiten der Liga zieht man nach der Saison eine positive Bilanz. Gernot Tripcke, Geschäftsführer der DEL: "Die TV-Partnerschaft mit der Telekom ist für uns ein voller Erfolg. Wir freuen uns sehr, dass wir dank der umfangreichen Berichterstattung bei MagentaSport die medialen Reichweiten für die Liga und die Clubs auch im dritten Jahr in Folge deutlich steigern konnten."

Spannende Playoffs sorgen für positive Zahlen



Sehr gut entwickelten sich die Einschaltquoten in den Playoffs. Die entscheidenden Spiele um die Meisterschaft sahen drei Millionen Zuschauer. Das sind 25 Prozent mehr Fans als im Vorjahr. Die meisten Zuschauer hatte das Finalspiel 3 zwischen Mannheim und München. Am Ostermontag verfolgten über 140.000 Zuschauer das Spiel bei Magenta Sport.



In der Hauptrunde waren die Einzelspiele am Donnerstag- und Sonntagabend sehr beliebt. Diese Spiele verzeichneten ein Zuschauer-Plus von rund 40 Prozent. Erstmals liefen bei Magenta Sport in dieser Saison auch Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft.



Die Telekom hat mit dem DEB auch eine Medienpartnerschaft bis zum Jahr 2024 abgeschlossen. Das nächste Länderspiel, Deutschland – USA, zeigt Magenta Sport am 7. Mai um 19 Uhr live aus Mannheim.