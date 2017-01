Über 8 Millionen Zuschauer sehen Dschungelcamp-Auftakt

Gute Quoten für die RTL-Dschungelshow zum Staffelstart: Mit 7,36 Millionen Zuschauern (MA: 26,8 %) ab 3 Jahre ist die elfte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Freitagabend bei RTL gestartet.



Bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern lag der Marktanteil bei 35,7 Prozent (5,56 Millionen), wie RTL am Samstag mitteilte. Damit war die dreistündige Auftaktsendung live aus dem australischen Dschungel das erfolgreichste Programm am Freitag. In der Spitze erreichte die erste Folge 8,29 Millionen Zuschauer.