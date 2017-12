"Über die Grenze" - anständiger Auftakt für ARD-Krimi

Wieder einmal ein neuer Donnerstagskrimi im Ersten: "Über die Grenze" brachte es auf Anhieb auf etwa fünf Millionen Zuschauer.



Die neue ARD-Krimireihe "Über die Grenze" hatte am Donnerstagabend einen ordentlichen Start. 4,99 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 16,0 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr den Film "Alles auf eine Karte" mit Thomas Sarbacher als Chef einer deutsch-französischen Polizeieinheit im Grenzgebiet. Gleich zum Auftakt muss er die brutalen Entführer seiner Tochter Leni (Anke Retzlaff) aufspüren - mit der Hilfe seines alten Kollegen und Freundes Yves Kléber (Philippe Caroit) aus Frankreich. Am kommenden Donnerstag folgt der zweite Film ("Gesetzlos") in der Reihe.