Überführt Apple-Watch die Mörder des Saudi-Journalisten?

Der saudische Journalist und Regierungskritiker Jamal Khashoggi ist von einem Termin im Konsulat seines Herkunftslandes in Istanbul nicht zurückgekehrt - die türkischen Behörden gehen von einem Mord aus. Nun könnten Tonaufzeichnungen der Smartwatch des mutmaßlichen Opfers diese These bekräftigen.



Es klingt alles wie das Drehbuch eines angestaubten Columbo-Films mit einer Prise James Bond: Der Exil-Journalist Jamal Khasoggi, ein unliebsamer Kritiker der Regierung seines Heimatlandes, betritt das saudische Konsulatsgebäude in Istanbul - und verlässt es nie wieder. Seither gilt er als vermisst, wobei die Mutmaßungen nicht lange auf sich warten ließen, Khasoggi sei auf dem Gelände heimtückisch ermordet worden. Diesem Verdacht gehen nun auch die türkischen Behörden nach.