Überlänge, TV-Comeback & Abschiedstränen bei "Promi Big Brother"

Zwölf Stars und Sternchen wetteifern wieder bei "Promi Big Brother" um 100 000 Euro. Mit einer Challenge in luftiger Höhe kommen die ersten Kandidaten ins Schwitzen. Doch im Mittelpunkt steht eigentlich ein TV-Comeback.



Nun ist das Geheimnis gelüftet: In der ersten Sendung zur siebten Staffel der TV-Show "Promi Big Brother" trat Zlatko Trpkovski als Überraschungsteilnehmer wieder live im Fernsehen auf. "Der verlorene Sohn kehrt zurück", kündigte Moderatorin Marlene Lufen den 43-Jährigen an. Sichtlich gealtert, mit mehr Tattoos und weniger Haaren als vor 19 Jahren trat der Sänger des Songs "Ich vermiss' dich wie die Hölle" vor die Kamera.